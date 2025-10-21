A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D26 DIRAMAZIONE PREDOSA- BETTOLE VERSO A7 SERRAVALLE-GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D26 DIRAMAZIONE PREDOSA- BETTOLE VERSO A7 SERRAVALLE-GENOVA
Roma, 21 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso la A7 Serravalle-Genova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Alessandria Sud o di Ovada, sulla A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare alla stazione di Novi Ligure sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.