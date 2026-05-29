A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D26 DIRAMAZIONE PREDOSA- BETTOLE VERSO A7 SERRAVALLE-GENOVA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D26 DIRAMAZIONE PREDOSA- BETTOLE VERSO A7 SERRAVALLE-GENOVA
Roma, 29 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso la A7 Serravalle-Genova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Alessandria Sud, sulla A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, oppure uscire alla stazione di Ovada e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Gravellona Toce, per poi immettersi sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.