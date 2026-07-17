A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE
Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso la A7 Serravalle-Genova.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole alla stazione di Novi Ligure oppure rientrare in A26 alla stazione di Ovada.