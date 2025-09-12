A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D08 DIRMAZIONE GALLARATE-GATTICO VERSO LA A8
Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione giunti del viadotto “Campagnola”, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toc e da Genova, il ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A8 Milano-Varese.
In alternativa si consiglia:
per chi proviene da Gravellona Toce, anticipare l’uscita ad Arona e entrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico a Castelletto Ticino;
per chi proviene da Genova, anticipare l’uscita a Borgomanero e entrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico a Castelletto Ticino.