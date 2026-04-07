A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO
Roma, 7 aprile 2026- Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A8 Milano-Varese.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Arona, al km 165+500 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D008 Diramazione Gallarate-Gattico a Castelletto Ticino, oppure proseguire in A26 verso Genova, uscire a Borgomanero, al km 153+400 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Gravellona Toce, per poi immettersi sulla D08 e riprendere il proprio itinerario verso la A8.