A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO E DEVIAZIONE OBBLIGATORIA NOTTURNA SULLA D08
Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
-dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), verso la A8 Milano-Varese.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Arona, al km 165+500, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino, in direzione della A8;
-dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 ottobre, chi percorre la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce da Genova verso Gravellona Toce, verrà obbligatoriamente deviato sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), verso la A8 Milano-Varese.
Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, uscire a Castelletto Ticino, al km 17+900 e rientrare alla stessa stazione in direzione della A26, per riprendere il proprio itinerario verso Gravellona Toce.