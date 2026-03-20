A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE
Roma, 20 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Torino.
In alternativa, proseguire sulla A26 verso Genova, uscire a Vercelli est, al km 116+800, rientrare alla stessa stazione verso Gravellona Toce, per poi immettersi in A4 verso Torino.