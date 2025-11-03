A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE VERSO MILANO
Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Genova, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano.
In alternativa si consiglia di uscire a Romagnano Sesia Ghemme, al km 145+100 della A26 e rientrare dalla stessa stazione verso Genova, per poi immettersi in A4 e riprendere il proprio itinerario in direzione Milano.