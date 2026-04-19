A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE VERSO MILANO
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE VERSO MILANO
Roma, 19 aprile 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione dello svincolo.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A26, verso Genova, oltre l’allacciamento A4, uscire a Vercelli est, al km 116+800 e rientrare dalla stessa stazione verso Gravellona Toce, per poi immettersi in A4 in direzione Milano.