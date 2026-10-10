A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4; RAMO ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE/A26: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A26

Roma, 10 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione dello svincolo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 ottobre, sarà chiuso, per chi percorre la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e proviene da Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano.

In alternativa, superare l’allacciamento A4, uscire alla stazione di Vercelli est, al km 117+000 della A26 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Gravellona, per poi immettersi in A4 verso Milano;

– dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova.

In alternativa, immettersi in A26 verso Gravellona Toce, uscire a Romagnano Sesia Ghemme, al km 145+000 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Genova.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.