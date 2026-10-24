A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21
Roma, 24 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 27 alle 6:00 di mercoledì 28 ottobre, saranno chiusi, per chi proviene da Genova, i Rami di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Piacenza e Torino.
In alternativa, anticipare l’uscita in A26 alla stazione di Alessandria sud, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 ad Alessandria ovest, verso Piacenza o Torino.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.