A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21
Roma, 5 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Torino e Piacenza/Brescia.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Casale Monferrato sud, al km 89+600 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Alessandria ovest, verso Torino o in direzione Piacenza/Brescia.