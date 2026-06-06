A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA
Roma, 6 giugno 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Genova, il Ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso tutte le direzioni.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500 della A26 e rientrare alla stazione di Casale Monferrato sud, sulla stessa A26, o ad Alessandria ovest, sulla A21.
Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.