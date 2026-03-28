A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA
Roma, 28 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di sostituzione dei pali luce, dalle 22:00 di martedì 31 marzo alle 6:00 di mercoledì 1 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Genova, il Ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Piacenza/Brescia.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Alessandria ovest, per riprendere il proprio itinerario in direzione Piacenza/Brescia.