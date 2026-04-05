A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA DA GRAVELLONA VERSO PIACENZA/BRESCIA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA DA GRAVELLONA VERSO PIACENZA/BRESCIA
Roma, 5 aprile 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di sostituzione dei pali luce, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Piacenza/Brescia.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Casale Monferrato sud, al km 89+600 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Alessandria ovest.
Si potrà, in ulteriore alternativa, proseguire in A26 verso Genova, uscire ad Alessandria sud, al km 59+500 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Gravellona, per poi immettersi in A21 e riprendere il proprio itinerario in direzione Piacenza/Brescia.