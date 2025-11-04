A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21

RAMO ALLACCIAMENTO A21/A26: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A26

Roma, 4 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/A26, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, per consentire attività di ispezione e manutenzione dello svincolo:

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 7 ALLE 6:00 DI SABATO 8 NOVEMBRE

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:

-sarà chiuso, per chi proviene da Genova e da Gravellona, il Ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Genova: anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A4 alla stazione di Alessandria ovest;

per chi proviene da Gravellona Toce: anticipare l’uscita alla stazione di Casale Monferrato sud, al km 89+600 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A4 alla stazione di Alessandria ovest.

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 10 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 11 NOVEMBRE

Sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/A26:

– sarà chiusa, per chi proviene da Torino, l’immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Gravellona Toce.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Felizzano, al km 51+600 della A4, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Casale Monferrato sud.