A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA VERSO BRESCIA

Roma, 11 novembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 novembre, saranno chiusi, per chi proviene da Genova e da Gravellona Toce, i Rami di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa, chi proviene da Genova potrà uscire anticipatamente alla stazione di Alessandria sud, al km 59+000 della A26, mentre chi proviene da Gravellona potrà anticipare l’uscita alla stazione di Casale Monferrato sud, al km 90+000, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 ad Alessandria ovest, in direzione Brescia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.