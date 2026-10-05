A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VERCELLI EST
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VERCELLI EST
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Vercelli est, in entrata verso Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Vercelli ovest, sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.