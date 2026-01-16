A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VERCELLI EST
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VERCELLI EST
Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 gennaio, sarà chiusa la stazione di Vercelli est, in entrata verso Genova.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione Vercelli ovest, sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià.