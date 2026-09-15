A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI OVADA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI OVADA
Roma, 15 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 settembre, sarà chiusa la stazione di Ovada, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Genova: Masone, sulla stessa A26;
verso Gravellona Toce: Alessandria sud, sulla stessa A26, o Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.