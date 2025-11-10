A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO SUD
Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 novembre, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato sud, in entrata verso Gravellona Toce.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato nord.