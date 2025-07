A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VERCELLI EST

Roma, 25 luglio 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 luglio, sarà chiusa la stazione di Vercelli est, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Vercelli ovest, sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià.