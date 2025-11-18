A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI OVADA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI OVADA
Roma, 18 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 novembre, sarà chiusa la stazione di Ovada, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Masone, al km 14+000 della stessa A26, o la stazione di Novi Ligure, al km 7+900 della D26 Diramazione Predosa-Bettole.