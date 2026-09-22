A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI OVADA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI OVADA
Roma, 22 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 settembre, sarà chiusa la stazione di Ovada, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Masone o di Alessandria sud, sulla stessa A26, o la stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.