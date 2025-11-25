A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI OVADA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI OVADA
Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 novembre, sarà chiusa la stazione di Ovada, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Masone, sulla stessa A26, o di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.