A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO SUD
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO SUD
Roma, 27 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 30 settembre alle 6:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato sud, in entrata verso Gravellona Toce e in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Casale Monferrato nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.