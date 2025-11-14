A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO NORD
Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di sostituzione dei pali luce, dalle 22:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 novembre, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato nord, in entrata verso Gravellona Toce e in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Casale Monferrato sud.