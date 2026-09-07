A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO NORD
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO NORD
Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 settembre, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato nord, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Casale Monferrato sud.