A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BORGOMANERO
Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 ottobre, sarà chiusa la stazione di Borgomanero, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Romagnano Sesia Ghemme, al km 145+500.