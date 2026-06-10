A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ALESSANDRIA SUD
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ALESSANDRIA SUD
Roma, 10 giugno 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di sabato 13 alle 6:00 di domenica 14 giugno, sarà chiusa la stazione di Alessandria sud, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ovada, sulla stessa A26, o la stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.