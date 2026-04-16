A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ALESSANDRIA SUD
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ALESSANDRIA SUD
Roma, 16 aprile 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 22:00 di domenica 19 alle 6:00 di lunedì 20 aprile, sarà chiusa la stazione di Alessandria sud, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.