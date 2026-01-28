A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ALESSANDRIA SUD
Roma, 28 gennaio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 22:00 di sabato 31 gennaio alle 6:00 di domenica 1 febbraio, sarà chiusa la stazione di Alessandria sud, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Novi Ligure, al km 7+900 della D26 Diramazione Predosa-Bettole.