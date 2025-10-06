A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER UNA NOTTE IN USCITA PER CHI PROVIENE DA GRAVELLONA TOCE
Roma, 6 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato nord, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Casale Monferrato sud, al km 89+600.