A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER TRE ORE LA STAZIONE DI VERCELLI EST
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER TRE ORE LA STAZIONE DI VERCELLI EST
Roma, 5 febbraio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 10:00 alle 13:00 di venerdì 6 febbraio, per consentire lo spostamento, in sicurezza, in un’area protetta di alcuni animali selvatici, sarà chiusa la stazione di Vercelli est, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Vercelli ovest, sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià.