A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI CARPUGNINO
Roma, 1 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 2:00 di giovedì 5 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Carpugnino, in entrata verso Genova.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Meina.