A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A10 VERSO SAVONA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A10 VERSO SAVONA
Roma, 22 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di domenica 25 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A10 Genova-Savona, verso Savona.
In alternativa, immettersi in A10 Genova-Savona verso Genova, uscire a Genova Pra’ e rientrare dalla stessa stazione in direzione Savona.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.
Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.