A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: ANNULLATI I PROVVEDIMENTI DI DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE SULLA D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO. D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: ANNULLATE LE CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A26

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, sono stati annullati i seguenti provvedimenti:

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce sono stati annullati i provvedimenti di deviazioni obbligatorie sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, che erano previsti nelle due notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre, con orario 22:00-6:00.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico sono state annullate le chiusure del Ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, che erano previste nelle due notti di mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, con orario 22:00-6:00.