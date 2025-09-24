A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI CHIUSURA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI CHIUSURA
Roma, 24 settembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 settembre.
In tale orario, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 diramazione Predosa Bettole verso Alessandria/Gravellona Toce, per lavori di manutenzione delle gallerie.
Le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con un’ora di anticipo.
In alternativa si consiglia di percorrere la A7 Serravalle-Genova.