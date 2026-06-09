A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE VERSO GENOVA. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO ARONA-GRAVELLONA VERSO GRAVELLONA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE VERSO GENOVA. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO ARONA-GRAVELLONA VERSO GRAVELLONA
Roma, 9 giugno 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato aggiornato il programma di chiusura in direzione Genova, previsto dalle 22:00 di questa sera, martedì 9, alle 6:00 di mercoledì 10 giugno.
In tale orario, sarà chiuso il tratto Baveno-Arona, verso Genova, per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 ad Arona;
-dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 giugno, sarà chiuso il tratto Arona-Gravellona, verso Gravellona, per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare allo svincolo di Gravellona/Verbania.