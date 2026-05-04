A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 4 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto dalle 22:00 di martedì 5 alle 6:00 di mercoledì 6 maggio.

In tale orario sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Alessandria/Gravellona Toce, per lavori di manutenzione giunti di dilatazione viadotti.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto allacciamento A10 Genova-Savona-Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce, dalle 22:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 maggio, per lavori di manutenzione giunti di dilatazione viadotti.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto, mentre le aree servizio “Turchino est” e “Stura est” saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

In alternativa si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.