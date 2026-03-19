A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 19 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto dalle 22:00 di questa sera, giovedì 19, alle 6:00 di venerdì 20 marzo.
In tale orario, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e Ovada, verso Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.
Le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.
In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.
Rimane confermata la chiusura, sulla stessa A26, dalle 21:00 di sabato 21 alle 6:00 di domenica 22 marzo, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce, per lavori di manutenzione delle gallerie.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, situate nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.