A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE RAMI DI IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE RAMI DI IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA
Roma, 20 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato aggiornato il programma delle chiusure dei Rami di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, per lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 22 ALLE 6:00 DI SABATO 23 MAGGIO DALLE 22:00 DI VENERDI’ 29 ALLE 6:00 DI SABATO 30 MAGGIO
-saranno chiusi, per chi proviene da Genova, i Rami di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Torino e Brescia.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Alessandria ovest;
-sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Torino.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Casale Monferrato sud, al km 89+600 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Alessandria ovest.