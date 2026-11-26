A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEI RAMI DI IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEI RAMI DI IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA
Roma, 26 novembre 2026 – Sulla A26 Genova-Gravellona Toce, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne previste dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 novembre.
In tale orario, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia:
-sarà chiuso, per chi proviene da Genova, il Ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia;
-saranno chiusi, per chi proviene da Gravellona Toce, i Rami di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Torino e in direzione Brescia.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
chi proviene da Genova, potrà anticipare l’uscita in A26 alla stazione di Alessandria sud, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Alessandria ovest, verso Brescia;
chi proviene da Gravellona Toce, potrà anticipare l’uscita in A26 alla stazione di Casale Monferrato sud, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Alessandria ovest, verso Torino, o in direzione Brescia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.