A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO NORD
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO NORD
Roma, 10 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Casale Monferrato nord, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 10, alle 6:00 di venerdì 11 settembre.
In tale orario, rimane confermata la chiusura dell’entrata della suddetta stazione, in entrambe le direzioni, Genova e Gravellona, per lavori di manutenzione dei pali luce.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.