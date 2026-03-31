A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA
Roma, 31 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato aggiornato il programma di chiusura, previsto dalle 22:00 di questa sera, martedì 31 marzo, alle 6:00 di mercoledì 1 aprile.
In tale orario, per consentire lavori di sostituzione dei pali luce, saranno chiusi, per chi proviene da Genova e da Gravellona Toce, i Rami di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Piacenza/Brescia.
In alternativa si consiglia:
da Genova verso Piacenza/Brescia, anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Alessandria ovest, per riprendere il proprio itinerario in direzione Piacenza/Brescia;
da Gravellona verso Piacenza/Brescia, anticipare l’uscita alla stazione di Casale Monferrato sud, al km 89+600 della A26 oppure proseguire sulla A26 verso Genova e uscire ad Alessandria sud, al km 59+500, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 verso Piacenza/Brescia alla stazione di Alessandria ovest.