A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA CASALE MONFERRATO NORD. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE CASALE MONFERRATO SUD
Roma, 23 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, la chiusura della stazione di Casale Monferrato nord, dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 marzo, inizialmente prevista in entrata verso Gravellona Toce, sarà chiusa in entrata verso Gravellona Toce, per lavori di manutenzione dei pali luce.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato sud. Confermata la chiusura della stazione di Casale Monferrato sud, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 marzo, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Casale Monferrato nord.