A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURA USCITA STAZIONE DI ARONA

Roma, 16 maggio 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato aggiornato l’orario di chiusura di questa notte della stazione di Arona.

La suddetta stazione sarà chiusa, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 17 maggio, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Borgomanero, al km 153+400.