A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO DELLA CHIUSURA NOTTURNA ARONA-GRAVELLONA TOCE

Roma, 31 luglio 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici nelle gallerie, dalle 22:00 di questa sera giovedì 31 luglio alle 6:00 di venerdì 1 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, verso Gravellona Toce.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, potranno percorrere la SS33 del Sempione e rientrare sulla A26 alla stazione di Verbania, per proseguire in direzione di Gravellona Toce;

per i mezzi pesanti, percorrere la SP142, la SP229 e la SS34 fino allo svincolo di Verbania, da dove rientrare sulla A26 in direzione di Gravellona Toce.