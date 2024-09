A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASALE MONFERRATO SUD-ALLACCIAMENTO A21 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 23 settembre 2024 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Casale Monferrato sud e l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Genova, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 23, alle 6:0 di martedì 24 settembre; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Monferrato ovest”.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne di seguito indicate, per consentire il transito di trasporti eccezionali:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 4:00 DI MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Casale Monferrato sud, verso Gravellona Toce, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Monferrato est”.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500 della A26, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Casale Monferrato sud. Chi proseguirà oltre la stazione di Alessandria sud, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A21 verso Piacenza, dove potrà uscire alla stazione di Alessandria ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Casale Monferrato sud.

DALLE 23:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Casale Monferrato sud e l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Genova, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Monferrato ovest”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casale Monferrato sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Alessandria sud o, in A21 Torino-Piacenza-Brescia, alla stazione di Alessandria ovest.