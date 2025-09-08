A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-OVADA VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 8 settembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona (km 0+000) e Ovada (km 29+900), verso Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 23:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 settembre;

-dalle 23:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 settembre.

Le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est” situate nel suddetto tratto, saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 22:00-6:00.

In alternativa si potrà utilizzare la A7 Serravalle-Genova.

Si ricorda che, sulla A10 Genova-Savona, nelle stesse notti, con orario 23:00-5:30, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A7 Serravalle-Genova e Genova Pra’, verso Savona, per lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie.